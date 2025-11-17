Pastorello: "Un inferno trattare con Lotito. Due Ferragosto a casa sua per chiudere dei rinnovi"

Nel corso della lunga chiacchierata con FanPage, il celebre procuratore Federico Pastorello ha parlato anche delle trattative più estenuanti della sua carriera. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Le operazioni più estenuanti sono sempre state quelle col presidente Lotito. È una persona molto impegnata, fa mille cose contemporaneamente, tre telefonini: è un inferno. Forse è il motivo per cui sono divorziato (ride, ndr), ma ho dovuto fare due volte il Ferragosto a casa sua, a Cortina, per chiudere dei rinnovi. Immaginate la coda in macchina per andare a Cortina a Ferragosto".

Sul rapporto coi suoi calciatori Pastorello ha aggiunto: "Ovviamente parlo tantissimo con tutti. C'è chi è più riservato, ad esempio Alex Meret. Lukaku invece è una persona a cui piace parlare, quindi spesso facciamo anche delle telefonate. Ho Stefan De Vrij che chiama sempre in video, perché gli piace avere questo contatto. Però se dovessi scegliere una chat più significativa forse sceglierei quella con Skorupski. Abbiamo un gruppo in cui c'è anche la moglie, molto coinvolta nelle sue scelte, nel quale parliamo di tutto".

Poi, un focus proprio su Lukaku: "È un leader. Io ci sono tanto affezionato perché intanto è un padre attentissimo. Fa tante cose per i suoi ragazzi, li segue. Da qui vedi la bontà dell'uomo, della persona. Ed è un ragazzo molto sensibile a suo modo. La gente vede questa sua stazza imponente come un gladiatore, ma nella realtà è un leader con grande sentimento".