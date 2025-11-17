TMW Alla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato

Tra gli elementi che si stanno prendendo spazio in un Audace Cerignola che sta piano piano rinascendo, dopo un avvio di stagione piuttosto complicato, c'è sicuramente l'esterno sinistro Claudio Parlato, che ieri ha fatto accendere ancora di più i riflettori su sé stesso, segnando il gol che ha permesso ai suoi di battere il Giugliano, nella gara valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie C, Girone C. Prestazioni, le ultime offerte, che sembravano aver fatto propendere il club pugliese a togliere il giocatore dal mercato, ma delle novità non sono escluse.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, gli svizzeri del Losanna - club che milita nel massimo campionato locale, la Super League - avrebbero convinto l'Audace Cerignola a mettersi almeno seduti a un tavolo, per poter discutere dell'eventuale trasferimento del classe 2005, legato alla società gialloblù fino al 2028: i contatti sono in corso, e dalla Svizzera filtra ottimismo, ma sono ancora da definire dettagli e formula del passaggio, aspetti di non poco conto.

Tutto è quindi in divenire, le offerte di Perugia e Crotone sembrano essere state respinte, ma la situazione legata al giocatore potrebbe cambiare anche in base alla proposta del Losanna. Non resta che attendere.