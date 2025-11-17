TMW Radio Massimo Orlando: "Italia, è un problema di testa. La Roma vola con Zirkzee"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Italia, ko preoccupante contro la Norvegia:

"I precedenti fanno male, per quanto riguarda i playoff. Chiudere così il girone, contro la Norvegia, è stato davvero brutto. Continuo a pensare che abbiamo una squadra che come qualità, con tutti a disposizione, è più forte delle altre, ma il problema di testa è difficile da affrontare. Quando vai in difficoltà in quel senso non girano le gambe. Speriamo che venga fuori la qualità, il carattere, e un po' di fortuna. Siamo però un po' preoccupati, inutile nasconderlo".

Ora è difficile scalare questo Everest. Siamo ancora in tempo?

"Non è possibile che non nasca un talento in Italia. Non c'è più la fame di una volta, quella passione per il calcio che avevamo ai miei tempi. Non mi do una spiegazione. Siamo sempre stati protagonisti, ora buio totale. Chi comanda il calcio e la politica deve fare delle riflessioni e trovare soluzioni. Gattuso? Nella comunicazione sta sbagliando. Serve lamentarci di meno e lavorare di più. Ad oggi ci sono almeno 15 nazionali più forti di noi, e mi sono tenuto basso. E poi anche l'immigrazione la stiamo sfruttando male rispetto alle altre Nazionali".

Serie A, si torna con tanti scontri diretti. La Roma cosa potrà fare?

"Sono innamorato di Gasperini, quello che ha fatto all'Atalanta nessuno ci sarebbe riuscito. Ha migliorato tanti giocatori, ha portato tanti soldi alla società, ha vinto. Va alla Roma, in una piazza difficile, il valore aggiunto è lui. E' un fenomeno. Ha migliorato tanti, e senza attaccanti è lì in alto. Se gli arriva Zirkzee, la Roma, a parte l'Inter, può volare veramente".