Nusa dopo il 4-1 della Norvegia sull'Italia: "Nel primo tempo meglio loro di noi"

Antonio Nusa, esterno d'attacco della Norvegia, ha parlato al termine della partita vinta 4-1 sul campo dell'Italia, intervistato da Sportitalia: "Nel primo tempo l'Italia è stata migliore di noi, dovevamo aggiustare un po' i meccanismi e migliorare nel pressing. Così abbiamo avuto la nostra occasione".

Vi aspettavate una maggiore resistenza da parte dell'Italia?

"Il mio focus non era su ciò che dovevano fare loro, ho pensato solo a quello che serviva per noi".