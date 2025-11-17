Nusa dopo il 4-1 della Norvegia sull'Italia: "Nel primo tempo meglio loro di noi"
Antonio Nusa, esterno d'attacco della Norvegia, ha parlato al termine della partita vinta 4-1 sul campo dell'Italia, intervistato da Sportitalia: "Nel primo tempo l'Italia è stata migliore di noi, dovevamo aggiustare un po' i meccanismi e migliorare nel pressing. Così abbiamo avuto la nostra occasione".
Vi aspettavate una maggiore resistenza da parte dell'Italia?
"Il mio focus non era su ciò che dovevano fare loro, ho pensato solo a quello che serviva per noi".
Editoriale di Enzo Bucchioni L'Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
