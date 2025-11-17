Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia agli spareggi per i Mondiali: come funziona il sorteggio di giovedì 20

Italia agli spareggi per i Mondiali: come funziona il sorteggio di giovedì 20
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 15:45
Ivan Cardia

Attraverso i propri canali ufficiali, la FIFA ha reso noto il regolamento che disciplina le procedure del sorteggio per gli spareggi europei di qualificazione ai Mondiali 2026, a cui parteciperanno sedici squadre e che vedrà l'Italia testa di serie (qui le possibili combinazioni aggiornate alla data odierna).

1. Squadre partecipanti
Parteciperanno agli spareggi europei 16 squadre:
* 12 seconde classificate della fase a gironi delle Qualificazioni Europee (EQ). 
* 4 squadre aggiuntive selezionate in base alla classifica provvisoria generale della UEFA Nations League (UNL) 2024/25. Queste sono le migliori vincitrici dei gironi che:
* non si sono qualificate direttamente come prime dei gironi EQ; 
* non sono già entrate negli spareggi come seconde classificate. 
Se non si possono selezionare 4 vincitrici di girone UNL, i posti rimanenti andranno alle squadre con miglior classifica UNL che non si siano qualificate né come vincitrici né come seconde classificate EQ.

2. Formato della competizione degli spareggi
Gli spareggi saranno divisi in 4 percorsi, ognuno con:
* 2 semifinali 
* 1 finale 
Ogni semifinale vedrà una squadra testa di serie contro una non testa di serie:
* Pot 1 vs Pot 4 
* Pot 2 vs Pot 3 
La squadra testa di serie giocherà in casa.
La finale sarà preceduta da un sorteggio per determinare chi giocherà in casa.
Le partite saranno a gara unica (eliminazione diretta). Le semifinali si giocheranno giovedì 26 marzo 2026 e le finali martedì 31 marzo 2026, con orari standard UEFA: 20:45 CET o 18:00 CET.

3. Allocazione delle urne (Pot)
Una volta note le 16 squadre:
* Le 12 seconde classificate saranno classificate dalla 1ª alla 12ª secondo il ranking FIFA di novembre 2025. 
* Le 4 squadre UNL saranno classificate dalla 13ª alla 16ª. 
Le urne saranno composte così:
* Pot 1: squadre EQ classificate 1ª-4ª 
* Pot 2: squadre EQ classificate 5ª-8ª 
* Pot 3: squadre EQ classificate 9ª-12ª 
* Pot 4: squadre UNL classificate 13ª-16ª 

4. Procedura del sorteggio
Il sorteggio procede in quest’ordine: Pot 1 → Pot 2 → Pot 3 → Pot 4.
* Pot 1: le 4 squadre EQ migliori sono assegnate alle semifinali 1, 3, 5, 7 (ordine di estrazione). 
* Pot 2: le squadre EQ successive sono abbinate alle prime posizioni disponibili delle semifinali 2, 4, 6, 8, rispettando eventuali restrizioni. 
* Pot 3: le squadre EQ meno classificate sono abbinate alle posizioni disponibili nelle stesse semifinali 2, 4, 6, 8. 
* Pot 4: le squadre UNL sono abbinate alle semifinali 1, 3, 5, 7. 
I vincitori delle 4 finali si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA 2026, completando il numero di partecipanti europei.

5. Vincoli del sorteggio
Per decisione del Comitato Esecutivo UEFA e del Panel d’Emergenza UEFA, le seguenti coppie di squadre non possono essere sorteggiate nello stesso percorso:
* Armenia / Azerbaigian 
* Bielorussia / Ucraina 
* Gibilterra / Spagna 
* Kosovo / Bosnia ed Erzegovina 
* Kosovo / Serbia 
Se un conflitto si presenta o potrebbe presentarsi, la squadra sarà spostata al primo percorso disponibile in ordine alfabetico.m Altri vincoli potrebbero essere aggiunti prima del sorteggio.

6. Linee guida aggiuntive
* Le squadre dello stesso percorso devono trovare accordi bilaterali sugli aspetti organizzativi e su eventuali compensazioni economiche. 
* La sede della finale sarà nota solo dopo che le semifinali sono giocate. 
* Le squadre sconfitte in semifinale giocheranno una partita amichevole nella stessa finestra internazionale, preferibilmente nello stadio originariamente riservato alla finale. 

Altre notizie Serie A
Norvegia, 4-1 all'Italia. Condò sentenzia: "Siamo tornati dove ci aveva lasciato Spalletti"
Italia, il vuoto (tolto Pio) dietro Kean-Retegui: ma come arriverà Mateo a marzo?
Lazio, Nuno Tavares e Dele-Bashiru entrano nella lista dei cedibili. A dispetto di Fabiani
Inter, domani alla Pinetina i quattro infortunati: atteso anche Calhanoglu, liberato dalla Turchia
Solo Pio Esposito: Italia senza attaccanti... dalle big. Tra Juventus e Milan appena 12 convocabili
L'agente di Meola: "Tante squadre importanti su di lui, non vogliamo sbagliare nulla"
Torino, Casadei chiodo fisso: solo Coco più impiegato da Baroni. E Gattuso lo segue
Conte torna a Napoli, dialogo con la squadra a Castel Volturno
L'Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
