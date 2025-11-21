Mondiale Under 17: 1-0 al Burkina Faso, Italia in semifinale. Non era mai successo
Lunedì l'Austria, di Campaniello nella ripresa la rete decisiva
(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Al Mondiale Under 17 in corso a Doha l'Italia guidata da Massimiliano Favo ha battuto 1-0 il Burkina Faso, guadagnando l'accesso alla semifinale. Lunedì affronterà l'Austria, che ha battuto con lo stesso risultato il Giappone. Autore della rete decisiva per l'Italia Thomas Campaniello, al 38' della ripresa.
È la prima volta che l'Italia va così avanti in questa rassegna iridata. (ANSA).
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
