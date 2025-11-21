Lecce, Falcone: "Camarda sgridato a Firenze? Gli ho chiesto scusa per le modalità"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere del Lecce Wladimiro Falcone racconta di quando ha sgridato platealmente il giovane Camarda durante la trasferta in casa della Fiorentina:

A Firenze ha sgridato platealmente Camarda per una palla persa: comportamento tipico del capitano…

"Lui è giovane, ci può stare che possa fare uno sbaglio di quel genere: ha perso una brutta palla nel finale rischiando di vanificare il lavoro di tutti. Sono cose che succedono. Io ho esagerato, avrei dovuto dirglielo in un’altra maniera, ma nel momento con la tensione addosso sono “esploso”. Poi ci siamo chiariti. Lui ha ammesso l’errore, però mi ha chiesto la prossima volta di non fare quelle scenate davanti a tutti. Francesco ha capito, io gli ho chiesto scusa per le modalità. Tutto a posto, è finita lì".

Da quest’anno lei è il capitano del Lecce: che cosa significa?

"Quando entro nello spogliatoio e guardo la fascia è come se tutte le tensioni svanissero: devo dare tranquillità e ottimismo alla squadra. Avevo già fatto il capitano lo scorso anno alla prima giornata: purtroppo era appena morta mia mamma e Baschirotto mi lasciò la fascia".