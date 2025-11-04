Pioli-Fiorentina, Bucchioni: "Assurdo totale. Tutto porta a D'Aversa, con Goretti o Angeloni"

Sono ore calde in casa della Fiorentina. Il destino di Stefano Pioli è segnato. La gara persa dalla sua squadra contro la Fiorentina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ora si attende solo la decisione ufficiale sul suo esonero, così come la comunicazione sul nuovo tecnico cui verrà affidata la squadra per ripartire dopo un inizio di stagione disastroso.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport il giornalista Enzo Bucchioni descrive la situazione viola come una "storia totalmente pirandelliana". Anche Bucchioni definisce il suo ritorno a Firenze come "disastroso": ultimo in classifica con appena quattro punti in dieci giornate, ha battuto tutti i record negativi della storia del club.

Sulla scelta del cambio di rotta, assicura: "La Fiorentina ci ha pensato tanto, non l’avrebbe mai voluto fare, ma dopo la sconfitta casalinga con il Lecce anche Guardiola sarebbe stato indifendibile". Una scelta, quella dell'esonero, già comunicata verbalmente al tecnico, anche se "ufficialmente però nessuno lo fa". Aspettano che sia lui a dimettersi e nel frattempo cercano un altro allenatore, fa notare.

Mentre tutte le strade portano a D'Aversa, manca l'accordo per la sua buonuscita. "Se non si troverà una soluzione c’è sempre l’esempio della Juventus che, aspettando Spalletti, per una gara ha optato per Brambilla della Next Gen", scrive. Nel caso la Fiorentina potrebbe pensare a Galloppa della Primavera, soluzione che però non convince. E il ds? "L’aria è quella di una promozione interna, forse Angeloni direttore del settore giovanile o Goretti direttore tecnico", aggiunge. Per poi concludere: "L’assurdo è totale. E pensare che la Fiorentina era partita con l’obiettivo di andare in Champions!".