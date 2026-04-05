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Pisa, Hiljemark: "Sono molto frustrato perché abbiamo fatto una bella gara, è un risultato duro"

Pisa, Hiljemark: "Sono molto frustrato perché abbiamo fatto una bella gara, è un risultato duro"
© foto di www.imagephotoagency.it
domenica 5 aprile 2026, 20:33Serie A
Davide Caruso

20:10 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Oscar Hiljemark al termine di Pisa Torino. Diretta testuale a cura di TMW.

20:27 - INIZIO CONFERENZA

Un giudizio sulla prestazione e i cambi
"Sono sicuramente molto frustrato, perché secondo me non abbiamo disputato una bella gara. È un risultato duro da digerire. Mi aspettavo molto di più: in alcuni frangenti abbiamo anche fatto una buona fase difensiva, ma ci troviamo ancora in una situazione complicata.Loro ci hanno messo in difficoltà con tanta fisicità, andando molto forte sui duelli. Per quanto riguarda le sostituzioni e il cambio dei due attaccanti, ho inserito Tramoni pensando che potesse aiutarci a creare superiorità numerica in mezzo al campo e ad attaccare maggiormente gli spazi. L'obiettivo era alzare un po' il ritmo e andare a fare una pressione più alta; sotto questo aspetto la scelta ha funzionato molto bene. Tramoni ha fatto una bellissima gara in quella posizione negli ultimi venticinque minuti che ha giocato".

Sull'errore di Tramoni
"Matteo ha commesso un errore e ne è perfettamente consapevole, ma oggi ha offerto una prestazione da migliore in campo. Sicuramente stasera ripenserà tanto a quell'occasione fallita, ma da domani dovrà lasciarsela alle spalle e guardare avanti, perché ha giocato davvero molto bene. È chiaro che per noi, in quel momento, trovare la rete avrebbe cambiato la partita: ci avrebbe dato tantissima energia per il finale e ci avrebbe permesso di gestire la gara in un modo molto diverso. Purtroppo è andata così. Tuttavia, io credo molto in questi ragazzi: negli ultimi dieci giorni ho visto un gruppo che ha lavorato duramente e che anche oggi ha disputato una bellissima partita".

L'analisi del gol subito e gli automatismi difensivi
"Sull'azione del gol che abbiamo incassato, se non sbaglio, eravamo posizionati con il giusto equilibrio e con un numero adeguato di uomini dentro l'area. Loro hanno effettuato un taglio che noi non abbiamo seguito a dovere, costringendoci poi a dover rincorrere l'avversario verso il centro. Si è così liberato il loro quinto uomo sul secondo palo: ha 'sbagliato' il tiro, ma ne è uscito fuori un assist perfetto da spingere in rete. Avrò bisogno di rivedere l'azione con più calma per dare un giudizio tattico più specifico, ma sono sbavature che purtroppo possono verificarsi in quei frangenti in cui ci spingiamo in avanti per portare una pressione molto alta".

Sulla scelta di schierare Semper titolare
"Come facciamo delle rotazioni con i ragazzi di movimento, a centrocampo o in attacco, per cercare nuove soluzioni e conquistare i tre punti, anche questa è stata semplicemente una scelta tattica. Ultimamente abbiamo incassato troppi gol e stiamo provando a invertire la rotta. Semper è rimasto fuori per diverse settimane, ma da quando è rientrato si allena in gruppo da quasi un mese. Ha lavorato molto bene e per questo abbiamo deciso di dargli un'opportunità".

Sul rischio di un clima di rassegnazione nello spogliatoio
"Assolutamente no, non avverto questo rischio. È vero, abbiamo perso e manca una partita in meno alla fine del campionato, il che è ovviamente un dato negativo. Tuttavia, la distanza in termini di punti per raggiungere la salvezza è rimasta pressoché invariata, quindi dobbiamo restare assolutamente positivi. Sappiamo che centrare l'obiettivo sarà molto difficile, ma stasera non ho certo visto una squadra priva di orgoglio. I ragazzi hanno lottato in campo per onorare la maglia, per i tifosi e per cercare di tirare fuori qualcosa di positivo fino all'ultimo. Conto tantissimo sui miei giocatori: il nostro morale non crolla e già da domani inizieremo a lavorare a testa bassa per preparare la prossima sfida contro la Roma".

20:33 - FINE CONFERENZA

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