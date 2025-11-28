Pisa, rientro vicino per Marin: dovrebbe essere a disposizione per domenica
Mentre per Cuadrado la ricaduta è costata cara, in casa Pisa Marius Marin corre invece verso il recupero. Il giocatore, dopo il doppio problema all’orecchio e al tendine in nazionale, secondo SestaPortaNews dovrebbe dare garanzie per ritornare in gruppo ed essere presente per la partita di domenica. Confermato invece lo stop di Akinsanmiro, che forse rientrerà col Parma. Per quanto riguarda i lungodegenti invece, il rientro di Esteves è quello più vicino. A dicembre dovrebbe rientrare finalmente in gruppo.
Niente sfida da ex per Cuadrado, il colombiano salta l'Inter. Ecco il report medico del Pisa
Infortunatosi nel corso dell’ultimo allenamento alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia (gara pareggiata 2-2 contro il Sassuolo, ndr) - fa sapere il Pisa con un report ufficiale - il calciatore Juan Cuadrado ha già avviato il percorso di recupero individuale. Gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto dallo Staff Medico del Pisa Sporting Club - si legge - hanno evidenziato per il colombiano una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro.
Il Pisa, dunque, non ha reso noto le tempistiche sul recupero del calciatore, ma appare evidente come Cuadrado sarà costretto a saltare almeno la gara contro l'Inter, la sua ex squadra, in programma domenica 30 alle ore 15.00.
