Catania, Toscano: "A Picerno sarà dura. Dare il 90% non basterà, servirà il 100%"

Domenico Toscano, tecnico del Catania, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Picerno. Queste le sue parole riportate da TuttoCalcioCatania: “Non ci interessano le altre partite. Alcune gare le abbiamo affrontate con un livello inferiore rispetto al nostro consueto rendimento e ci devono insegnare qualcosa. Picerno è un campo difficile, l’avversario viene da un risultato importante dopo un periodo non positivo e sta cercando in tutti i modi di tirarsi fuori da una situazione non bella. Ci sono tutti gli ingredienti perchè sia una partita tosta. Giocheremo su una superficie di gioco diversa ma noi dobbiamo arrivare pronti e tosti alla sfida mettendo in campo le nostre qualità. Dare il 90% non basterà, servirà il 100%. Attendiamo la controprova di quanto la squadra si sia allenata bene con la testa e le gambe per preparare questa partita.

Serviranno l’approccio e l’atteggiamento giusti, pronti a sviluppare il piano gara su cui abbiamo lavorato in settimana o facendoci trovare pronti nel caso si sviluppasse un altro tipo di partita”.