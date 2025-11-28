L'avvocato di Gudmundsson: "Confermato verdetto motivato e ampiamente comprovato"

Nelle scorse ore dall'Islanda è arrivata la notizia della non accettazione del ricorso contro l'assoluzione di Albert Gudmundsson nel processo per presunta condotta sessuale impropria che sta sostenendo in patria ormai dalla scorsa stagione l'attaccante della Fiorentina.

Dal portale islandese mbl.is arrivano delle dichiarazioni a caldo di Vilhjalmur H. Vilhjamsson, avvocato dello stesso Gudmundsson: "Questa è la conclusione corretta ed è stato confermato un verdetto ben motivato e ampiamente comprovato". Vilhjálmsson ha osservato che avrebbe dovuto leggere le motivazioni del verdetto e verificare se fossero le stesse di prima, "ma questo non cambia il risultato, è un diritto legale e ovviamente non avrebbe mai dovuto esserci un'incriminazione in questo caso".

Prosegue e conclude quindi l'avvocato di Gudmundsson, affermando inoltre che l'incompetenza dell'accusa era evidente fin dall'inizio: "Il Procuratore Distrettuale ha deciso di archiviare il caso. Il Procuratore di Stato ha deciso che dovesse essere emesso un atto di accusa. Poi è arrivata la sentenza del tribunale distrettuale, che è molto ben motivata, logica e giuridicamente corretta. È quindi questo stesso ufficio che ha voluto proseguire con il caso senza alcuna colpa, a mio avviso, come ora è stato confermato in tribunale", ha concluso infine nelle sue riflessioni Vilhjálmur.