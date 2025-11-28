Fiorentina, Dzeko senza maschera: "Non riusciamo a uscirne, sono veramente triste"

Ai canali ufficiali della Fiorentina, l'attaccante Edin Dzeko ha parlato del momento di crisi della squadra di Vanoli, situazione acuita dall'ennesima sconfitta contro l'AEK Atene: "Il momento è difficile e molto negativo, non riusciamo ad uscire da questa situazione. Ci vuole un episodio come per esempio oggi, se non ci avessero annullato il gol. Poi quando andiamo in svantaggio diventa più difficile e perdiamo fiducia sbagliando passaggi facili. Non riusciamo ad uscirne. Non mi aspettavo questa sconfitta perché ci siamo allenati al massimo tutta la massima. Il mister era contento. Sapevamo che loro erano una buona squadra ma non siamo riusciti a fare il nostro gioco ed è un peccato. Oggi si poteva vincere".

In campionato erano arrivati buoni segnali...

"A maggior ragione. Peccato per questa sconfitta, avevamo fatto due buoni risultati con Genoa e Juventus dimostrando che stavamo uscendo dalla crisi e questa sconfitta non ci voleva proprio".

Come se ne esce?

"Dobbiamo stare insieme perché solo insieme possiamo uscire da questo momento negativo".

Ha il volto triste.

"Sono triste veramente perché mi dispiace. Quando si perde fa sempre male e oggi pensavo di poter fare bene. Siamo tristi ma la cosa positiva è che tra tre giorni si gioca e possiamo rialzarci subito domenica".