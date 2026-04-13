Bologna, la testa è già all'Aston Villa: senza Lucumì Italiano deve ridisegnare la difesa
Archiviata la vittoria contro il Lecce, il Bologna sposta ora il focus sull’Europa, dove lo attende una sfida complicatissima. Giovedì sera a Birmingham, i rossoblù dovranno ribaltare il 3-1 subito all’andata contro l’Aston Villa per continuare il proprio cammino in Europa League.
Non sarà semplice, anche alla luce dell’emergenza difensiva. Vincenzo Italiano dovrà infatti fare a meno dello squalificato Lucumí, pedina importante nello scacchiere rossoblù. A giocarsi le due maglie da titolari al centro della retroguardia - scrive il Corriere dello Sport - saranno Heggem, Casale e Vitik, con il tecnico chiamato a trovare la soluzione migliore già a partire dalla ripresa degli allenamenti a Casteldebole.
Restano poi da monitorare le condizioni di Dallinga e Lykogiannis, entrambi alle prese con problemi di tendinite. Il loro recupero appare complicato, ma lo staff medico proverà fino all’ultimo a rimetterli a disposizione. Buone notizie invece per Ferguson, che tornerà arruolabile dopo aver scontato la squalifica in campionato.
A sostenere la squadra ci saranno circa 2200 tifosi, pronti a riempire il settore ospiti del Villa Park già esaurito da giorni. Nonostante la sconfitta dell’andata, il Bologna parte con l’obiettivo di provarci fino in fondo.
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