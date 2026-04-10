Pisa, Hiljemark: "La Roma ha fatto tre gol con tre tiri in porta, non dobbiamo mollare"

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 nella gara contro la Roma: "La situazione era dura soprattutto per i nostri tifosi, io sono orgoglioso perché abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra che fatto tre gol con tre tiri mentre noi abbiamo avuto anche le occasioni per vincere la gara, questo è il calcio ma l'unica cosa che non dobbiamo fare è mollare. Oggi ho visto una squadra viva, è molto difficile ma sono orgoglioso di essere l'allenatore di una squadra che non molla anche in questa situazione sotto di due gol per degli errori individuali".

Pisa più bello che pratico?

"Nel calcio l'unica cosa che conta sono i tre punti, se giochiamo di merda e vinciamo sono più contento che se giochiamo bene e non vinciamo. Non sono qua per perdere tutte le partite. Abbiamo regalato due gol, potevamo mollare dopo due gol e la partita poteva finire 5-0 o 6-0, ma la squadra non ha mollato e questa è una cosa positiva. Il risultato è un disastro per la situazione in cui siamo, ma sono orgoglioso".

Dove pensavi di poter incidere di più?

"Se crei delle occasioni, devi fare gol: questa è una cosa da migliorare molto. In Serie A non puoi regalare nemmeno mezza situazione all'avversario, i punti mancano ma la prestazione è stata positiva fino alla fine anche se il risultato non c'è".