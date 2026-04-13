Fiorentina-Lazio, i convocati di Vanoli: out Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Torna Solomon

In vista della gara in programma al Franchi questa sera tra la Fiorentina e la Lazio, Paolo Vanoli ha reso nota la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al match.

Oltre agli squalificati Fagioli e Gudmundsson, confermate le assenze di Kean e Parisi, oltre a quelle di Brescianini e Fortini. Torna invece a disposizione dopo oltre un mese e mezzo di assenza Solomon. Per Kean solito problema alla tibia che ormai lo tormenta da mesi, per quanto riguarda Parisi ha riportato un edema osseo al piede destro. L'assenza di Brescianini è da riscontrare in un risentimento muscolare a carico dell' adduttore sinistro, per Fortini, infine, prosegue la sindrome retto-adduttoria.

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.

Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kospo, Kouadio, Pongracic, Ranieri, Rugani.

Centrocampisti: Deli, Fabbian, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour, Cianciulli.

Attaccanti: Braschi, Piccoli, Puzzoli, Solomon.