Carrarese, Calabro: "Con la Reggiana la classica giornata nera, ma crediamo ai palyoff"

Un'infausta domenica quella che ha vissuto la Carrarese, caduta al 'Mapei Stadium' contro la Reggiana, sul punteggio di 2-0. Un risultato che nel post gara il tecnico degli apuani Antonio Calabro ha così commentato: "Abbiamo approcciato bene la partita - si legge sui canali ufficiali del club - poi credo che la Reggiana si sia distinta in termini di cattiveria negli ultimi sedici metri: sono stati bravi a portare il punteggio dalla loro grazie al cinismo dimostrato. Comunque, credo sia doveroso evidenziare che abbiamo avuto anche diverse occasioni per riaprire la gara, tra cui il palo di Hasa, ma probabilmente abbiamo affrontato una di quelle classiche giornate nere, dove fatichi anche ad avere fortuna anche negli episodi".

Aggiunge poi: "Per quel che è stato, mi meraviglia la classifica che hanno gli emiliani, perché hanno dato ancora una volta una grande dimostrazione di forza nel complesso. Vedere squadre del genere sotto di noi ci deve rendere ancor più orgogliosi di ciò che stiamo realizzando: questo deve darci l’idea di quanto questo campionato sia complesso e composto da realtà forti, esperte, strutturate e qualitativamente di livello".

Conclude quindi: "Ai playoff dobbiamo crederci, perché è un dato di fatto che distino solo due punti da noi. Ovviamente abbiamo iniziato la stagione pensando prima di tutto alla salvezza, ma quando hai la possibilità di puntare a un traguardo così ambizioso, devi ragionare come se fosse quello l’obiettivo primario, e non semplicemente un qualcosa in più, perché è solo così ragionando che si potrà arrivare all’ultima giornata guardando a chi abbiamo davanti in classifica e non tenendo sotto controllo chi invece abbiamo dietro".