TMW Lukaku, slitta (al 20 aprile?) il rientro a Napoli. C'è una prima valutazione per l'estate

Romelu Lukaku nemmeno questa settimana dovrebbe far ritorno a Napoli. Il centravanti belga che dopo la chiamata della sua nazionale per la sosta ha deciso di non rientrare in Italia per curare in Belgio l'infiammazione e il versamento nel muscolo flessore dell'anca dovrebbe ritardare ulteriormente il ritorno a Castel Volturno, anche se la società lo aspettava a Castel Volturno già a inizio mese.

Solo tra sette giorni il centravanti classe '93 dovrebbe far rientro nel gruppo di Conte, con la società che a quel punto prenderà dei provvedimenti vista l'assenza ingiustificata. Quasi certamente lo metterà fuori rosa. "La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze", ha dichiarato Giovanni Manna prima della sfida contro il Milan.

Da quella partita è trascorsa una settimana e di Lukaku ancora non c'è traccia. Il calciatore che in questo periodo tiene aggiornata la società sui suoi lavori per recuperare dall'infortunio vuole tornare a Napoli solo dopo aver risolto il suo problema fisico. E' oggi proiettato soprattutto su un Mondiale che, a 33 anni, rappresenterà probabilmente la sua ultima grande occasione per vincere qualcosa di importante con la sua nazionale.

Questo episodio avrà però chiare ripercussioni anche sul futuro di Lukaku. A un anno dalla scadenza del contratto il centravanti belga è destinato ad andar via e questo a prescindere dal futuro di Antonio Conte. Per questa sua decisione di restare in Belgio senza alcuna autorizzazione, ma anche per una strategia societaria che prevede una sforbiciata ai costi a partire dalla prossima estate. Coi suoi 11-12 milioni lordi a stagione - circa 8.5 grazie al Decreto Crescita - Lukaku è infatti il giocatore più pagato della rosa del Napoli. Il suo contributo lo scorso anno è stato determinante per la conquista dello Scudetto, ma adesso con Hojlund (che verrà riscattato, ndr) il belga è un lusso che la società partenopea non vuole più permettersi.

Ma dove può andare Lukaku e a che prezzo? Ad oggi non ci sono ancora richieste precise. C'è però una valutazione di partenza: 15 milioni di euro. Al Napoli ne basterebbero una decina per evitare la minusvalenza visti i 30 milioni sborsati nell'estate 2024 per acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea.