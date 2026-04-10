Hiljemark: "Orgoglioso dei miei, ho visto un Pisa vivo. Roma, tre tiri e tre gol"
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Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita persa contro la Roma:
"Ho visto una squadra che non ha mollato, una squadra viva. Se vedi le statistiche abbiamo tirato più in porta ma è stata una serata difficile, dove siamo partiti da 1-0 per loro. Bene nel secondo tempo, abbiamo mai mollato".
Situazione di classifica critica
"Ho detto alla squadra che tutte le partite sono finali. Guardando la classifica è chiaro che sia una situazione difficile, ma ho visto una squadra che a Roma ha fatto benissimo, facendo pressione e creando occasioni. Loro tre tiri e tre gol. Il calcio è così. Ma sono orgoglioso dei miei ragazzi".
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