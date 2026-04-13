Slitta ancora il rientro di Lukaku: un'altra settimana in Belgio, poi il confronto col Napoli

I tempi si allungano e il ritorno di Romelu Lukaku al Napoli continua a slittare. Il centravanti belga, atteso nei prossimi giorni a Castel Volturno, non rientrerà ancora: la tabella di recupero è stata nuovamente rivista, con un rientro posticipato rispetto alle previsioni iniziali.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante resterà in Belgio per un’altra settimana, proseguendo il proprio percorso di recupero ad Anversa. “Romelu resterà in Belgio un’altra settimana, ora l’idea è che tornerà a Napoli all’inizio della prossima, intorno al 20, dopo la Lazio”, si legge. Un aggiornamento che conferma come la situazione sia ancora in evoluzione. Nel frattempo, Lukaku continuerà a lavorare lontano dal gruppo, senza prendere parte alle sedute a Castel Volturno. Una scelta che inevitabilmente alimenta interrogativi, soprattutto in relazione al momento della squadra e alle prossime sfide decisive.

Sul tavolo resta anche il confronto con Antonio Conte e con la società: “Continuerà a curarsi ad Anversa in attesa di rientrare e di confrontarsi con il club e Conte”. Un passaggio che sarà importante per chiarire tempi e modalità del reinserimento. Per ora, però, il Napoli dovrà fare ancora a meno del suo centravanti, con l’attesa che continua a crescere giorno dopo giorno.