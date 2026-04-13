TMW Empoli-Entella, ha il via la settimana cruciale. Lo scontro diretto che vale (quasi) una stagione

Con la giornata di ieri, si è chiusa la 34ª giornata del campionato di Serie B, che ha dato subito il là al prossimo turno perché, classifica alla mano, Empoli-Virtus Entella può essere la gara che vale quasi una stagione. Alla quale le due compagini arrivano con umore assolutamente diverso.

Nel turno concluso, come noto, la Virtus Entella è riuscita a strappare il pareggio alla capolista Venezia, passata in vantaggio a Chiavari: nella ripresa, però, la prima rete in Serie B del catalano Bernat Guiu ha regalato un punto prezioso ai Diavoli Neri, che è stato commentato anche dal tecnico Andrea Chiappella. "Il punto ci dà rinnovata energia, e prestazioni come quella contro il Venezia ci danno una spinta che va utilizzata nel miglior modo possibile, a partire dal confronto di domenica contro l'Empoli", le sue parole.

Sul fronte opposto, quello toscano, spirito ben diverso, perché l'Empoli arriva al match dalla sconfitta contro il Padova, che ha portato non solo alla contestazione dei tifosi azzurri, ma anche a una classifica non positiva, che parla di una sola lunghezza di vantaggio dalla zona playout. La cui prima formazione in griglia è proprio la citata Entella.

Ecco spiegato il peso specifico della partita, con i punti che valgono davvero doppio. Chi avrà maggiori pressioni? L'Empoli in casa fatica, ha obblighi maggiori dei chiavaresi e si è presentato a questa stagione dalla retrocessione dalla A. Non che per l'Entella non sia vitale, mantenere la categoria, ma per il momento potrà forse ancora giocare più spensierata.