Poche emozioni a Marassi: Genoa e Parma all'intervallo sullo 0-0 ma ducali in dieci dal 40'
Termina qui il primo tempo al "Ferraris" con Genoa e Parma ferme sul punteggio di 0-0 ma i ducali sono in dieci uomini per l'espulsione comminata a Ndiaye sul finire di frazione. Il primo squillo é dei padroni di casa con Ekuban che riceve dal limite dell’area e conclude senza però trovare lo specchio della porta. I rossoblù attaccano con più insistenza ma non riescono a rendersi pericolosi in area avversaria fino alla mezz’ora quando Vitinha, sugli sviluppi di un calcio di punizione dal lato sinistro del campo, colpisce trovando la risposta di Suzuki in calcio d’angolo.
Rosso a Ndiaye
I rossoblù premono ma alla fine non riescono a rendersi pericolosi. La partita però può cambiare al 40' quando Ndiaye, ammonito cinque minuti prima per un giallo a Malinovskyi, guadagna la via degli spogliatoi per un doppio giallo in seguito ad un intervento falloso ai danni di Vitinha.