Live TMW Parma, Cuesta: "Un punto e mentalità. I ragazzi danno tutto per il compagno"

17.09 - Un punto importante per il Parma. Soprattutto conquistato in dieci contro undici per tutto il secondo tempo. Dopo la gara di Marassi contro il Genoa, il tecnico dei ducali Carlos Cuesta interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.26 - Inizia la conferenza stampa di Carlos Cuesta.

Oltre il punto cosa si porta a casa?

"Porto una mentalità di stare sempre insieme in qualsiasi situazione. Senza soffermarsi sul problema ma cercare la soluzione e che quando uno sbaglia gli altri sono con lui. E' una parte del nostro spirito che sarà importante per il percorso. Proveremo sempre ad avere questo atteggiamento".

Ha pensato anche al colpaccio?

"In questo caso abbiamo provato anche a vincerla. Ci sono state alcune situazioni ma la coperta è corta. Se vuoi andare in avanti, lasci qualcosa di troppo indietro. I giocatori hanno capito di fare alcune scelte. Noi ci abbiamo provato ma prendiamo cosa è successo".

La difesa a quattro?

"E' una novità. E tutte le novità hanno bisogno del tempo. Siamo stati solidi e compatti. Nella prima parte ci è mancata un po' di fluidità nel far girare il pallone ma fa parte del percorso e continueremo a lavorare forte perché sia sempre così".

La posizione di Estevez?

"E’ un giocatore molto intelligente con una leadership importante. Ha fatto il ruolo di esterno nella linea a cinque in maniera corretta".

Meno possesso palla.

"E' stato sicuramente un processo legato ad alcune situazioni a sinistra. E' stato legato anche ad alcuni cambiamenti. E' vero che non abbiamo forse avuto la capacità di creare occasioni ma la partita aveva i suoi tempi. Sapevamo che l'inizio in questo stadio sarebbe stato caldo, noi poi ci siamo adattati".

Un punto, Suzuki e la squadra ti seguendo con grande cuore e carattere.

"Io provo a fare il meglio e loro ci provano sempre. Come si allenano ogni giorno, danno tutto per il compagno e per la squadra. Dobbiamo dare acqua per far crescere ancora questa pianta per avere risultati anche nelle partite che verranno".

Il cambio di Bernabé?

"E' legato al tema dell'espulsione".

17.35 - Termina la conferenza stampa di Carlos Cuesta.