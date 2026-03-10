Primo tempo senza storia a Bergamo: Bayern Monaco troppo superiore, Atalanta sotto 0-3

Non c'è storia alla New Balance Arena, nel primo tempo ma in generale nel confronto valevole per gli ottavi di finale di Champions League. All'intervallo dell'andata il Bayern Monaco conduce con un perentorio 3-0 sul campo dell'Atalanta e si profila quindi l'uscita dell'ultima squadra di Serie A ancora rimasta in corsa nella massima competizione europea per club.

Palladino ha provato a sorprendere e a cambiare le carte in tavola e dinamiche che a molti parevano già scontate, rivoluzionando il suo undici titolare tatticamente e facendo passare la Dea al 4-4-2, con fasce rafforzate e doppio centravanti dal 1'. Il Bayern risponde con più di una seconda linea, soprattutto in attacco dove riposano inizialmente profili del calibro di Musiala e soprattutto bomber Kane.

Dopo una decina di minuti di sfida aperta, inizia a dilagare il Bayern Monaco. Che apre le danze al 12', con Stanisic che sfrutta una disattenzione difensiva su schema da calcio d'angolo e fa 0-1, trovando parziale vendetta per la finale di Europa League 2024 da lui persa con il Leverkusen, proprio contro l'Atalanta. La Dea accusa il colpo e la qualità offensiva superiore dei tedeschi, che sfondano da ogni parte. Al 22' raddoppia il migliore in campo, Olise, che avvia anche l'azione dello 0-3 firmato Gnabry al 25'. Trovato il triplice vantaggio, il Bayern diminuisce la pressione offensiva e permette all'Atalanta di affacciarsi avanti in qualche circostanza, con il solo Krstovic capace di calciare verso la porta di Urbig, ma senza frutti. E anzi, appena prima del recupero Gnabry sfiora il poker.

A fine primo tempo, 0-3 per il Bayern Monaco sul campo dell'Atalanta. Il sogno di poter arrivare ai quarti di finale per la Dea, insomma, sembra già finito a meno di miracoli. In ogni caso, la Curva Nord ha applaudito i suoi ragazzi al duplice fischio.

