Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Primo tempo senza storia a Bergamo: Bayern Monaco troppo superiore, Atalanta sotto 0-3

Primo tempo senza storia a Bergamo: Bayern Monaco troppo superiore, Atalanta sotto 0-3TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 21:46Serie A
Dimitri Conti

Non c'è storia alla New Balance Arena, nel primo tempo ma in generale nel confronto valevole per gli ottavi di finale di Champions League. All'intervallo dell'andata il Bayern Monaco conduce con un perentorio 3-0 sul campo dell'Atalanta e si profila quindi l'uscita dell'ultima squadra di Serie A ancora rimasta in corsa nella massima competizione europea per club.

Palladino ha provato a sorprendere e a cambiare le carte in tavola e dinamiche che a molti parevano già scontate, rivoluzionando il suo undici titolare tatticamente e facendo passare la Dea al 4-4-2, con fasce rafforzate e doppio centravanti dal 1'. Il Bayern risponde con più di una seconda linea, soprattutto in attacco dove riposano inizialmente profili del calibro di Musiala e soprattutto bomber Kane.

Dopo una decina di minuti di sfida aperta, inizia a dilagare il Bayern Monaco. Che apre le danze al 12', con Stanisic che sfrutta una disattenzione difensiva su schema da calcio d'angolo e fa 0-1, trovando parziale vendetta per la finale di Europa League 2024 da lui persa con il Leverkusen, proprio contro l'Atalanta. La Dea accusa il colpo e la qualità offensiva superiore dei tedeschi, che sfondano da ogni parte. Al 22' raddoppia il migliore in campo, Olise, che avvia anche l'azione dello 0-3 firmato Gnabry al 25'. Trovato il triplice vantaggio, il Bayern diminuisce la pressione offensiva e permette all'Atalanta di affacciarsi avanti in qualche circostanza, con il solo Krstovic capace di calciare verso la porta di Urbig, ma senza frutti. E anzi, appena prima del recupero Gnabry sfiora il poker.

A fine primo tempo, 0-3 per il Bayern Monaco sul campo dell'Atalanta. Il sogno di poter arrivare ai quarti di finale per la Dea, insomma, sembra già finito a meno di miracoli. In ogni caso, la Curva Nord ha applaudito i suoi ragazzi al duplice fischio.

Segui Atalanta-Bayern Monaco con TMW

Articoli correlati
Ci sono anche brutte notizie per il Bayern Monaco a Bergamo: Davies si rifà male... Ci sono anche brutte notizie per il Bayern Monaco a Bergamo: Davies si rifà male subito
Bayern Monaco senza pietà, anche Jackson si unisce alla festa del gol: 4-0 sull'Atalanta... Bayern Monaco senza pietà, anche Jackson si unisce alla festa del gol: 4-0 sull'Atalanta
Tonfo Atalanta: Bayern a valanga nei primi 45'. Tudor shock a Madrid: le top news... Tonfo Atalanta: Bayern a valanga nei primi 45'. Tudor shock a Madrid: le top news delle 22
Altre notizie Serie A
Jankto rincara la dose su Nicola: "Non mi faceva giocare perché da avversario gli... Jankto rincara la dose su Nicola: "Non mi faceva giocare perché da avversario gli segnai 3 volte"
Ci sono anche brutte notizie per il Bayern Monaco a Bergamo: Davies si rifà male... Ci sono anche brutte notizie per il Bayern Monaco a Bergamo: Davies si rifà male subito
Severa lezione all'Atalanta, 5 e 6-0 Bayern con Olise e Musiala. La Nord applaude... Severa lezione all'Atalanta, 5 e 6-0 Bayern con Olise e Musiala. La Nord applaude comunque
De Gea in soccorso di Kinsky: "Solo un portiere può capire. Tieni su la testa e ripartirai"... De Gea in soccorso di Kinsky: "Solo un portiere può capire. Tieni su la testa e ripartirai"
Fiorentina, Ferrari ricorda Commisso alla Viareggio Cup: "Amava far crescere i giovani"... Fiorentina, Ferrari ricorda Commisso alla Viareggio Cup: "Amava far crescere i giovani"
Bayern Monaco senza pietà, anche Jackson si unisce alla festa del gol: 4-0 sull'Atalanta... Bayern Monaco senza pietà, anche Jackson si unisce alla festa del gol: 4-0 sull'Atalanta
Nuovo record di post invecchiato male: tifosi entusiasti di Kinsky un'ora fa. Cambieranno... Nuovo record di post invecchiato male: tifosi entusiasti di Kinsky un'ora fa. Cambieranno idea
Serie A, Milan e Inter hanno superato il milione di spettatori allo stadio. Rossoneri... Serie A, Milan e Inter hanno superato il milione di spettatori allo stadio. Rossoneri in vetta
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Oltre al danno la beffa: dopo l'esonero arrivano 10 giornate di squalifica per Gregucci e Foti
3 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
4 "Vogliono che non vinciamo, gli arbitri devono restare neutrali". Multa salata per Rodri
5 Corsa salvezza, calendari a confronto: il Toro chiude col derby. Cremo, 3 scontri diretti
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Game, set, match: 6-1 del Bayern all'Atalanta a Bergamo. Finita la Champions delle italiane
Immagine top news n.1 Milan, riecco Santiago Gimenez: primo allenamento in gruppo dopo uno stop di 4 mesi e mezzo
Immagine top news n.2 Mani di Ricci nel derby, check di 10 secondi. Open VAR: "Non ci sono dubbi, diverso da Bisseck"
Immagine top news n.3 André: "Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma lo sto facendo anche al Corinthians"
Immagine top news n.4 Napoli, ecco l'esito degli esami per l'infortunio di Vergara: c'è lesione, i tempi di recupero
Immagine top news n.5 Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni: De Roon con Pasalic, riecco Kane
Immagine top news n.6 Provedel operato stamani alla spalla: stagione finita per il portiere. Lazio, tocca a Motta
Immagine top news n.7 Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Lotta Champions? Se il Como batte la Roma, diventa la favorita"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Fiorentina, nella lotta salvezza deve sfruttare la forza del suo attacco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, a breve la conferenza di mister Palladino post Bayern
Immagine news Serie A n.2 Bayern Monaco, a breve la conferenza di mister Kompany post Atalanta
Immagine news Serie A n.3 Game, set, match: 6-1 del Bayern all'Atalanta a Bergamo. Finita la Champions delle italiane
Immagine news Serie A n.4 Jankto rincara la dose su Nicola: "Non mi faceva giocare perché da avversario gli segnai 3 volte"
Immagine news Serie A n.5 Ci sono anche brutte notizie per il Bayern Monaco a Bergamo: Davies si rifà male subito
Immagine news Serie A n.6 Severa lezione all'Atalanta, 5 e 6-0 Bayern con Olise e Musiala. La Nord applaude comunque
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Hernani rischia di saltare il match con il Palermo: non si è allenato con il gruppo
Immagine news Serie B n.2 SudTirol, si ferma Pecorino: l'attaccante operato dopo la frattura alla mano destra
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pittarello: "17 gol in 7 partite? Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani: "Quanti torti arbitrali subiti, non meritiamo l'ultimo posto"
Immagine news Serie B n.5 Samp multata, Manfredi e Fredberg deferiti: il club valuta il ricorso in appello
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabrese: "Rush finale decisivo, ma possiamo raggiungere i nostri obiettivi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Immagine news Serie C n.2 Ternana, nodo stadio Liberati: debito con gli steward e rischio porte chiuse
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: "Presto conferenza stampa che schiaccerà tutto quello che ci ha ostacolato"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: 19 giocatori squalificati, 2 giornate per Semprini della Sambenedettese
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: De Luca toprna sulla panchina del Picerno
Immagine news Serie C n.6 Lorenzini: "A Novara un progetto serio. Puntiamo in alto con la forza del gruppo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.4 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
Immagine news Calcio femminile n.5 Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”