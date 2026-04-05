Provstgaard: "Sono migliorato tanto da quando sono alla Lazio. Ora devo trovare il gol"

Dopo il pareggio contro il Parma, il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato in zona mista: "È stato difficile recuperare la partita perché il Parma fa bene la fase difensiva quando è basso - riporta Lalaziosiamonoi.it - anche noi non abbiamo creato tanto nel primo tempo. Ne abbiamo parlato e nel secondo tempo abbiamo creato di più, anche chi è subentrato ha fatto bene".

La delusione con la Nazionale vi ha condizionato?

"No, sicuramente l’eliminazione è stata una serata che dobbiamo metterci alle spalle. È stato difficile, ma menomale che siamo tornati subito alla Lazio con i compagni e il mister. Lui mi ha abbracciato e mi ha detto che il calcio è così, si vince e si perde. Fa crescere, sono giovane e avrò più opportunità di andare al Mondiale. Devo crescere".

Come dobbiamo approcciare alle prossime gare?

"Ci sono partite importanti per noi, non solo quella con l’Atalanta in Coppa Italia. Abbiamo la Fiorentina e il Napoli e dobbiamo mettere il cento per cento in campionato, se non lo facciamo non troviamo il ritmo contro l’Atalanta. Questo è importante per noi".

Come sei cresciuto con la Lazio?

"Sono migliorato tanto da quando sono alla Lazio, il mister mi ha aiutato tanto e anche lo staff".

Sei migliorato fisicamente e con la palla. Manca un gol?

"Non l’ho fatto, ma si devo trovarlo. È importante per me e per la Lazio".