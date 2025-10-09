Pulisic MVP di settembre. De Siervo: "Tra i calciatori più decisivi del nostro campionato"

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Milan Christian Pulisic. La consegna del trofeo - si legge nel comunicato della Lega Serie A - avverrà nel pre-partita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Christian Pulisic, che ha superato campioni del calibro di Baschirotto (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna).

Il commento di De Siervo - “Tre gol e due assist in 147 minuti sono la firma di Christian Pulisic sul fantastico mese di settembre del Milan - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Il fantasista rossonero ha saputo imporsi da subito anche nel nuovo scacchiere tattico pensato da Allegri, confermando la sua grande duttilità e intelligenza tattica. Da quando è arrivato in Serie A, il capitano della nazionale statunitense si è dimostrato uno dei calciatori più decisivi del nostro campionato, dotato di ottima tecnica, grande applicazione e continuo desiderio di migliorarsi”.