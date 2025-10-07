Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 6 giornate: Pulisic da primo a fuori classifica
Questi sono i migliori 5 centrocampisti dopo 6 giornate di campionato. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che hanno un numero superiore al 50% delle presenze (tra parentesi le partite a voto). Il rigore fallito da Pulisic contro la Juventus costa a Capitan America l'uscita dalla classifica: ed è clamoroso poiché solamente una settimana fa era addirittura primo. Nico Paz balza dal terzo al primo posto, salgono di due posizioni anche Modric e Sollé, scende di due Rabiot. Pasalic è la new entry.
1. Nico Paz (Como) 6.75 (6)
2. Luka Modric (Milan) 6.75 (6)
3. Matias Soulé (Roma) 6.75 (6)
4. Adrien Rabiot (Milan) 6.63 (4)
5. Mario Pasalic (Atalanta) 6.58 (6)
SERIE A, 6ª GIORNATA
Hellas Verona - Sassuolo 0-1
71' Pinamonti
Lazio - Torino 3-3
16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)
Parma - Lecce 0-1
38' Sottil
Inter - Cremonese 4-1
6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)
Atalanta - Como 1-1
6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
Udinese - Cagliari 1-1
25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)
Bologna - Pisa 4-0
24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard
Fiorentina - Roma 1-2
14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
Napoli - Genoa 2-1
34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)
Juventus - Milan 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Hellas Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
MARCATORI
4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)
3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)
2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A, 7ª GIORNATA
Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)
Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)
Torino - Napoli (18 ottobre, 18)
Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)
Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)
Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)
Genoa - Parma (19 ottobre, 15)
Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)
Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)
Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)
