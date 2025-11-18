Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rabiot recuperato, Dumfries in dubbio. Parlano Tare e Fenucci: le top news delle 18

TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 18:00
Ivan Cardia

Adrien Rabiot c’è, Denzel Dumfries nì. Ultime da Milanello e dalla Pinetina in vista del derby: il centrocampista francese si è allenato in gruppo, buone notizie per Allegri. Il tecnico recupera in anticipo Maignan, Gabbia e Ricci, tutti il lavoro. Restano da valutare le condizioni di Santi Gimenez, che si è allenato a parte. Sulla sponda intersita dei Navigli, Cristian Chivu riabbraccia Lautaro, ma deve fare i conti con il dolore alla caviglia del laterale olandese.

Di Milan ha parlato il ds Igli Tare, tra i protagonisti del Social Football Summit di Torino: “Sarei un bugiardo a dirti non voglio vincere lo Scudetto o la Champions. Però serve un po’ più di pazienza perché la squadra deve consolidarsi in questi mesi. Purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni che hanno inciso, ma siamo sulla buona strada. Ho il desiderio di vincere con questo club glorioso".

Tanti i protagonisti della kermesse torinese: il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato di stadi, come anche Franco Collavino e Stefano Melis, suoi omologhi rispettivamente a Udine e Cagliari. Lunga intervista anche per Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, che ha ricordato come tutto sia partito da Sinisa Mihajlovic

Allenamento a porte aperte in casa Genoa: tanti tifosi rossoblù hanno assistito alla sessione condotta da Daniele De Rossi a Pegli. Da Roma arrivano invece buone notizie per Gian Piero Gasperini, che ha riaccolto in gruppo il centravanti Evan Ferguson.

