Como, Ludi: "Nico Paz deve rimanere concentrato. Fabregas? Suwarso l'ha detto..."

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Sky a margine del Social Football Summit di Torino, partendo dall’infortunio di Assane Diao: “Senza entrare nella discussione tra nazionale e club, Assane è tornato in Italia in anticipo, perché ha avuto questo piccolo risentimento al flessore. È da valutare quotidianamente: da domani, che ricominceremo la settimana tipo, avremo il polso della situazione. Sarà difficile averlo per Torino, speriamo non oltre”.

Suwarso ha detto che a gennaio non dobbiamo aspettarci molto dal Como.

“Quello che dice il presidente è vero per definizione. A parte tutto, analizzeremo per bene, ma a gennaio la tendenza sarà valorizzare il capitale umano che abbiamo: non pensiamo di avere esigenze imminenti. Poi sapete meglio di me che la finestra di mercato dura un mese ed è estremamente dinamico: devo stare attento per lavoro, ma vogliamo dare fiducia a questo gruppo”.

Quante chiamate ha ricevuto per Nico Paz?

“Poche. Tantissime di apprezzamento, da amici e addetti ai lavori. Però per l’estate prossima è molto presto: lui deve rimanere concentrato sulla sua stagione, può valorizzare la nostra squadra e se stesso. Abbiamo paura che tutti questi pensieri lo distolgano dalla quotidianità. È un ragazzo giovane con un talento smisurato”.

L’obiettivo è arrivare in Europa? Lei è arrivato nel passaggio dalla D alla C…

“Sì, io sono arrivato col professionismo nel 2019: sette anni dopo, siamo a un passo dall’Europa. Però il segreto è stato quello di migliorarsi ogni giorno: siamo in un’epoca nella quale si idealizza il risultato, noi idealizziamo il miglioramento. Se questo processo ci porterà all’Europa dovremmo essere pronti. Se invece ci arriveremo solo vicini dovremo rimboccarci le maniche e ripartire".

State già cercando il prossimo allenatore?

“Suwarso e Fabregas lo hanno detto chiaramente… Noi abbiamo un rapporto molto stretto con Cesc, lui è entusiasta di quello che c’è a Como sia come persone che come strumenti e contesto. Ci auguriamo di andare avanti insieme, l’anno scorso mi avete chiesto spesso se sarebbe rimasto: ho detto di sì, ora dico di rimanere concentrati su questa stagione, perché è prematuro. Ma abbiamo un allenatore motivato e geniale”.