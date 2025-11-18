D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente. Chivu ha tante possibilità di alzare trofei"

"L'Inter è cambiata mentalmente, il Mondiale per Club ha aiutato i giocatori e Chivu ad amalgamarsi meglio". Parla così Danilo D'Ambrosio, uno che l'ambiente nerazzurro lo conosce molto bene, a Radio TV Serie A: "Ora i risultati si vedono. Io penso che a livello tattico le squadre delle ultime quattro stagioni e quella di adesso siano pressoché simili: con Inzaghi l'Inter esprimeva un bel gioco, Chivu è stato bravo a inserire i giovani. Sono un gruppo coeso che sa bene cosa vuole".

Le sta piacendo Chivu?

"Anche se è un allenatore giovane, ha esperienza perché sa come ragionano i campioni avendo vinto da giocatore. Sa cosa significa essere all'Inter, conosce bene il calcio italiano e i colleghi. Ha tante possibilità di far molto bene e di alzare qualche trofeo".

Dimarco e Dumfries sono cresciuti da quando sono arrivati.

"Denzel è migliorato tanto a livello difensivo, prima era molto più offensivo, mentre oggi fa entrambe le fasi in maniera eccellente. Si vede che lui e Federico erano giocatori di un'Inter vincente".

Quanto è importante il turnover nel calcio di oggi?

"Le rotazioni servono, guardate cosa è successo l'anno scorso quando l'Inter ha giocato 60 partite. In un campionato, se vuoi puntare allo Scudetto, devi per forza contare su tutta la rosa. Ed è ciò che sta accadendo ora".

Domenica c'è il derby contro il Milan.

"Allegri è un allenatore valido, sa come dare la mentalità vincente. L'innesto importante è stato Modric, un campione così dà qualcosa in più ai giovani: è l'esempio da seguire".