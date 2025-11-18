Roma, Soulé esalta Gasperini: "Mi ha migliorato in tutto, mi piace il suo calcio d'attacco"

"Provo a dare il massimo in ogni partita per aiutare i miei compagni, non solo con gol e assist, ma facendo quello che chiede Gasperini. Penso sia fondamentale. Viene prima la squadra. Siamo una famiglia, lottiamo per gli obiettivi comuni". Pensieri e parole di Matias Soulé, esterno offensivo e vero trascinatore della Roma in quest'avvio di stagione.

In un'intervista a Sportmediaset l'ex Juventus e Frosinone ha parlato anche delle possibilità della Roma, attualmente prima in classifica, di vincere lo Scudetto: "Se la Roma è da scudetto? Tutti lo sognano, ma penso sia presto per parlarne. Quello che facciamo e che dobbiamo continuare a fare è essere una famiglia. Pensiamo partita per partita e vediamo dove saremo tra qualche mese".

Due battute anche su Gian Piero Gasperini: "Mi ha cambiato e migliorato in tutto, è un grandissimo allenatore, con una mentalità vincente. Ti trasmette subito quello che vuole. A me piace che con lui si gioca a calcio, si ha la palla, si pressa in avanti. Chi gioca in attacco è il primo difensore per recuperare il possesso e aiutare la squadra a salire rubando palla agli avversari nella loro metà campo. Questo è il suo marchio di fabbrica. Mi trovo molto bene in mezzo al campo, trequartista o esterno. Ho libertà e mi trovo benissimo".