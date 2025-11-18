Mondiali U17, si è completato il quadro degli ottavi di finale. Italia ancora in corsa
Si è completato il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali Under 17. Questi i risultati, che vedono l'Italia ancora in corsa grazie al successo contro l'Uzbekistan:
Italia - Uzbekistan 3-2
Uganda - Burkina Faso 1-1 (3-5 dcr)
Messico - Portogallo 0-5
Brasile - Francia 1-1 (4-3 dcr)
Svizzera - Irlanda 3-1
Corea del Nord - Giappone 1-1 (4-5 dcr)
Austria - Inghilterra 4-0
Marocco - Mali 3-2
Questo il programma dei quarti di finale, che si giocheranno venerdì 21 novembre:
Italia - Burkina Faso
Portogallo - Svizzera
Austria - Svizzera
Marocco - Brasile
