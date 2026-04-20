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Rampulla: "Conte ha ragione, chi ricorda i secondi? E sulla corsa Champions..."

Rampulla: "Conte ha ragione, chi ricorda i secondi? E sulla corsa Champions..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:15Serie A
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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Inter, Scudetto ormai vicino:
"Devi avere un crollo totale per far tornare le altre. Sembrava esagerato che si riaprisse il discorso e lo abbiamo visto. ha avuto un piccolo passaggio a vuoto, le altre ne hanno approfittato e ora che ha ripreso il cammino si vede che il vantaggio c'era".

Conte dice che il secondo è il primo dei perdenti:
"Può essere una frase brutta ma per chi gioca alla fine è così. Chi si ricorda dei secondi? Ha ragione, arrivare secondo, dappertutto, è così. Si ricorda la vittoria, non chi arriva secondo".

Cosa aggiunge sul Napoli?
"Ci sta avere infortuni a ripetizione un anno. Sono sicuro che stanno facendo riflessioni su come è andata l'annata e dove migliorare, se si poteva fare meglio. Conte starà parlando con il suo staff per migliorare la situazione, ma è normale".

Rimarrà Conte?
"Tutti dicono che è il migliore in Italia, chi prendi se lo mandi via?

La corsa Champions è definitivamente conclusa?
"Tutto dipenderà da Milan-Juve. Ci sono 5 punti ora, credo che se la Juve dovesse fare risultato a San Siro, credo che sia fatta. Il vantaggio c'è su Roma e Como".

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