Focus TMW Serie B, la Top11 della 35ª giornata: Iannarilli e Pohjanaplo da 8. C'è tanto Spezia

C’è tanto Spezia – Beruatto, Valoti e Lapadula – nella Top11 di Serie B dopo la 35ª giornata. Del resto i liguri hanno vinto con un roboante 6-1 contro il SudTirol tenendo vive le speranze di salvezza. Il migliore di tutti però è il portiere dell’Avellino Iannarilli che, ritrovata la titolarità, guadagna un ottimo otto in pagella. Stesso voto del capocannoniere Pohjanpalo che affianca l'italo peruviano e la rivelazione Ghedjemis nel tridente d'attacco. La difesa è invece schierata con una linea a tre inedita con Letizia e Bouah ad affiancare il ligure di cui sopra, mentre a centrocampo trovano spazio Rui Modesto e Haps sulle corsie laterali e Magnino al fianco di Valoti.

Questa la formazione tipo, chierata con il 3-4-3, dell’ultima giornata del campionato cadetto secondo i voti della redazione di TMW:

Iannarilli (Avellino) 8 – Primo tempo in apnea per i biancoverdi, ai punti il Mantova avrebbe meritato qualcosina in più. Si va negli spogliatoi sullo 0-0 esclusivamente grazie al portiere, determinante prima su Mancuso e poi su Bragantini. Mezzo voto in più perché si è fatto trovare prontissimo dopo aver perso quotazioni nelle gerarchie di Biancolino prima e Ballardini poi.

Beruatto (Spezia) 7 - Buonissima partita di qualità per lui che si è mostrato un’ arma in più per l’attacco spezzino con un goal ed un assist

Letizia (Pescara) 7 - Risistema la parità con un gol da cineteca. Prende la mira e fa girare all'incrocio sul palo lontano, dentro una partita sostanziosa al di là della rete

Bouah (Carrarese) 7 - Uno dei più vivaci all'alba della gara con le scorribande iniziali. Decisivo nel colpo di testa del pareggio finale svettando più in alto di tutti.

Rui Modesto (Palermo) 7,5 - Partita al limite della perfezione la sua, tra ripieghi preziosi e assist decisivi.

Magnino (Modena) 7 - Il più lucido dei suoi. Fa da sponda preziosa su corner e, con tempismo perfetto, si presenta sul secondo palo per spingere in rete l'1-1. Quantità e qualità nel mezzo.

Valoti (Spezia) 7,5 - Ottima partita per lui, ha avuto il merito di aprire le danze conquistando e segnando il calcio di rigore, ha giocato una partita creando azioni offensive servendo anche un assist e rimanendo sempre attento e concentrato in difesa.

Haps (Venezia) 7,5 - Prima parte di gara da vero e proprio mattatore, mettendo a referto una sontuosa doppietta che di fatto chiude i giochi. Uno dei giocatori alfa del Venezia in questo finale di stagione.

Ghedjemis (Frosinone) 7,5 - La ribalta nel giro di pochi minuti permettendo al suo Frosinone di rimanere agganciato a Venezia e Monza per la promozione diretta. Punta ripetutamente, si vede che è la sua giornata fin dalle battute iniziali.

Lapadula (Spezia) 7,5 - È stata l’arma in più in attacco, creando molte occasioni, lottando sui palloni e segnando la rete del 4 a 1.

Pohjanpalo (Palermo) 8 - La standing ovation del Barbera dice tutto. Doppietta e 23 gol in campionato per un giocatore di un’altra categoria.