TMW Radio Massimo Orlando: "Inter, Scudetto meritato. Champions, la corsa si riapre se..."

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, Scudetto ormai vicino:

"L'unica che poteva contrastarla era il Napoli, che aveva fatto una campagna acquisti all'altezza per ripetersi, poi è successo quello che è successo. L'Itner ha avuto un passaggio a vuoto ma ha stradominato poi. Se lo merita lo Scudetto. Poteva andare avanti in Champions, rimane l'occasione buttata. Però bisogna riconoscere a Chivu che ha fatto un buonissimo lavoro".

Conte dice che il secondo è il primo dei perdenti:

"Poteva risparmiarsela. Durante l'anno ha sempre parlato degli infortuni, giustamente tirava fuori l'elenco degli assenti, credo che non avesse nessuna possibilità. Un'autocritica che non ci stava ora. Più che altro credo che debba fare una riflessione sulla Champions. Lì sì che dovrebbe fare autocritica".

La corsa Champions è definitivamente conclusa?

"C'è Milan-Juve domenica, se la Juve perde, Roma e Como rientrano. E poi ci sono le ultime sfide dove tutto può succedere. Dipenderà tutto dalla sfida di San Siro. Se fa risultato a Milano la Juve, non credo che Roma e Como rientreranno".

Che ne pensa del Milan?

"Il Milan è stato abituato negli anni ad avere una grande punta. Allegri aveva il compito di portare la squadra in Champions ma le parole di Rabiot devono far riflettere. Un uomo di fiducia di Allegri ha detto che non si può giocare così male. Se vuole davvero migliorare il Milan, deve partire dall'addio di Leao, che non salta più l'uomo. E deve comprare un centravanti vero".