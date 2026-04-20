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Torino, Zapata: "Toni un mio riferimento. A giocare mi diverto, l'Italia si sposa bene con me"
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Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato dal palco dell'evento Inside The Sport 2026 a Coverciano: "Io mi diverto, oltre ad essere un mestiere c'è di mezzo la passione e nel mio caso è una cosa naturale. Sono da tanti anni in Italia, in un calcio fatto di lotta e che si sposa bene con le mie caratteristiche".
Un suo attaccante di riferimento?
"Toni, lo vedevo già dai tempi del Bayern Monaco".
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