Venezia, Leiweke: "Non puoi separare squadra e tifosi. Ci spingeranno verso la Serie A"

"Non puoi separare questa squadra da questi tifosi”. Inizia così un post di uno dei soci del Venezia, quel Tim Leiweke entrato in società nei mesi scorsi, dopo il successo contro il Bari che mantiene gli arancioneroverdi in testa alla classifica con 75 punti davanti a Frosinone e Monza. Una situazione che permette alla formazione di Giovanni Stroppa di avere in mano il proprio destino a partire dalla prossima sfida contro l’Empoli che potrebbe già dare la certezza della promozione in caso di vittoria e scivoloni delle due avversarie che scenderanno in campo prima dei lagunari a cui basterebbe comunque vincere due delle ultime tre gare per essere certi del ritorno in Serie A visti gli scontri diretti a favore.

"Non puoi separare questa squadra da questi tifosi. Sono connessi, sono allineati, ci spingeranno fino alla Serie A! - scrive Leiweke sui social - C’è qualcosa di davvero speciale in questa squadra e nella comunità che rappresenta. Sono così orgoglioso di far parte di questa speciale organizzazione e di questa città! Avanti Venezia”.