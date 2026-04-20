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Mancini sul Napoli: "Fuori da Milano e Torino non era semplice vincere due Scudetti"
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Roberto Mancini, attuale allenatore dell'Al Sadd, è presente a Coverciano per l'evento Inside The Sport 2026 e ha parlato anche dal palco dell'evento, dopo aver rilasciato qualche dichiarazione a margine.
E al momento della premiazione a Mancini è stato chiesto cosa ne pensi del Napoli, e se abbia mai fatto un pensiero a proposito di andare ad allenare i campani in casacca azzurra: "Il Napoli ha un grande allenatore, ha fatto un campionato straordinario. E nella vita non si sa mai, le cose cambiano rapidamente, tutto può accadere. E poi hanno anche un grande presidente, non era così semplice vincere due Scudetti in pochi anni, soprattutto fuori da Milano e Torino. Quindi credo che continueranno così".
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