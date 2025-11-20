Pisacane: "Abbiamo il 19° attacco, Esposito sia più cattivo. Kilicsoy? Qualità fuori dal comune"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match col Genoa, mister Fabio Pisacane si è soffermato anche su alcuni singoli del suo Cagliari. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal rendimento di Gaetano: "Gaetano ha il calcio nel DNA. Quando lo metti nelle condizioni giuste si esprime sui suoi livelli. Non lo puoi vedere in un gioco dove si predilige la palla lunga e non a terra. Può dare di più, lui lo sa, ha pagato il fatto di non aver fatto il ritiro. Ma questa sosta è servita per mettere minutaggio e condizione. Ci auguriamo possa migliorare nelle prossime gare e spero di avere un Gaetano per tutta la partita".

Sarà possibile vedere l'esordio di Juan Rodriguez?

"Juan è un ragazzo dal grandissimo potenziale tecnico. Non ha fatto il ritiro, ma è giovanissimo e giocare in Serie A non è semplice. Fare un buon lavoro con i giovani è anche capire il momento del loro inserimento. Da un punto di vista tattico Juan sta crescendo, ma non posso avere l’ego di dire ‘Ho lanciato Rodriguez’. Devo capire quando sarà il momento. Altrimenti lo avrei già buttato dentro, ma io non ritengo sia giusto. Dobbiamo aspettare ancora un pochino".

Come sta crescendo Esposito?

"Su Esposito il discorso è soggettivo. Penso che lui non sia una punta, ma è abile a giocare tra le linee. Vuole libertà di movimento, pensiero. A Como l’ho schierato in quella posizione perché non volevo fare a meno di lui. Abbiamo fatto una partita ordinata dal punto di vista tattica e avevamo cinque giocatori offensivi. Esposito lavora per la squadra, deve essere più cattivo lì davanti. Il Cagliari è diciannovesimo per finalizzazione: lui deve essere più cattivo negli ultimi metri".

Kilicsoy ha segnato nuovamente in Nazionale. Pensa di dargli più minutaggio?

"In questo momento mi assumo le responsabilità delle scelte tecniche. Ha una qualità fuori dal comune, ma con il mio staff facciamo delle considerazioni. Ogni opportunità per lui deve essere un momento per dimostrare che merita una maglia da titolare. Non è facile per lui, ma è se vuole giocare a certi livelli deve migliorare. Mi auguro che da qui fino al termine del girone d’andata ci siano per lui delle opportunità: oggi non so quante ne avrà dall’inizio e quante in corso, ma si lavora per vederlo ancora all’opera".

