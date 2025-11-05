TMW Radio Rampulla: "Juve, dovevi vincere. E si deve puntare su Vlahovic"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. E ha parlato della prestazione in Champions della Juve: "Vlahovic ha giocato una grande partita, la Juve ha fatto una partita discreta, imbrigliata dal gioco dei portoghesi però alla fine era una partita che poteva vincere tranquillamente. E' stata una buona partita rispetto ad altre uscite, il discorso è che la Juve però deve lottare per lo Scudetto. Ha fatto una buona partita rispetto ad altre, ma devi vincere 3-0 contro di loro.

E' la Juve, ha avuto tre occasioni, e poi si è visto, hai Vlahovic e punta comunque su di lui se ce l'hai. Ogni tanto ci sta qualche colpo di genio, ma con Koopmeiners no, perché è un giocatore diverso. Spalletti farà sicuramente bene, è un tecnico forte. Yildiz? Può diventare un grandissimo giocatore, ma ha bisogno di continuità e il ruolo poi uno come Spalletti glielo trova di sicuro per farlo renderlo al 100%".