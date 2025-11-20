Lecce, personalizzato per Jean, Kovac, Camarda, Coulibaly e Tiago Gabriel. Out Gasper

La preparazione dei giallorossi in vista della gara di domenica con la Lazio è proseguita nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA. Assente il solo Gaspar che farà rientro in sede nelle prossime ore dagli impegni con la sua Nazionale. Lavoro personalizzato per Jean, Kovac, Camarda, Coulibaly e Tiago Gabriel. Domani mattina allenamento ad Acaya. Lo riporta il sito ufficiale del Lecce.

Le parole di Corvino su Tiago Gabriel

L'ultima scoperta del Lecce targato Pantaleo Corvino porta il nome di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004, tra i migliori per rendimento fino a questo momento della stagione. Tanto da aver attirato su di sé anche l'attenzione di diverse società, Juventus su tutte. "Come l'ho trovato? Chi cerca trova. Un club come il nostro deve lavorare sulle potenzialità", racconta lo stesso Corvino a Tuttosport, lanciando un monito a tutte le eventuali pretendenti. "Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".

Tiago Gabriel, ricordiamo, è sotto contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2027 (opzione per il 2029), acquistato a gennaio 2025 dall'Estrela Amadora per 1,25 milioni di euro.