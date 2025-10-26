"Rapina al Louvre. Sequel al Franchi". Cesare Cremonini polemico dopo Fiorentina-Bologna

Grandi polemiche al termine della partita tra Fiorentina e Bologna, soprattutto lato rossoblù per il cartellino rosso rimediato da Emil Holm che ha complicato il finale di partita e portato alla rimonta dei viola, maturato dopo un’azione da potenziale calcio di rigore per fallo di Sabiri su Bernardeschi che però non è stato giudicato passibile di massima punizione.

Alle proteste di casa Bologna si aggiunge anche un tifoso VIP dei felsinei quale il cantante Cesare Cremonini. “Rapina al Louvre. Sequel al Franchi”, ha scritto sulle sue Instagram Stories. Più pacato nella protesta era stato invece Fenucci, ad della società emiliana: "Non mi è piaciuto l'episodio del contatto in area su Berna, col mancato intervento del VAR, così come non mi sono piaciute altre cose accadute durante la gara. Faccio questo intervento per cercare di aiutare il sistema. Non capisco perché in alcuni episodi il VAR intervenga e in altri no".

Secondo il moviolista di DAZN, Luca Marelli, si tratta comunque di una decisione corretta: “Ci sono due episodi assieme, nel giro di una quindicina di secondi. In area della Fiorentina c’è un contatto tra Sabiri e Bernardeschi, che sembra più evidente di quello che è. Sulla ripartenza Holm ferma Fortini ed è praticamente un cartellino giallo automatico. Il contatto tra Sabiri e Bernardeschi in precedenza è leggerissimo, sulla parte esterna dello scarpino e senza l’intensità tale da portare all’On Field Review”.