Primi gol fra i pro di Cacciamani e De Pieri. La Juve Stabia si gode i due diciottenni

Per Alessio Cacciamani e Giacomo De Pieri la sfida contro il Padova all’Euganeo di questo pomeriggio è una di quelle da ricordare per sempre. I due giovani calciatori della Juve Stabia – classe 2007 il primo, classe 2006 il secondo – hanno infatti trovato il loro primo gol in Serie B in carriera.

Per il primo, laterale mancino cresciuto nel Torino, si tratta anche del primo gol fra i professionisti visto che finora aveva collezionato appena due gare coi granata in Serie A nella passata stagione. Quest’anno invece con la maglia delle Vespe è a quota sette fra campionato e Coppa Italia, di cui quattro da titolare. Oggi, subentrando nel primo tempo a Piscopo, ha mostrato tutta la sua qualità trovando il gol del momentaneo pari.

Anche per De Pieri, attaccante messosi in luce un anno fa con la Primavera dell’Inter (9 gol in 32 gare), si tratta della prima marcatura fra i grandi dove aveva esordito nella passata stagione con una manciata di minuti in Champions League. Quest’anno anziché iniziare con l’Under 23 nerazzurra in Serie C ha deciso con il club di andare in Serie B dove sta cercando di ritagliarsi uno spazio nell’attacco campano. Oggi il gol da subentrato che aveva portato avanti i suoi completando una rimonta poi vanificata dalla seconda rete di Bortolussi.

Per il club gialloblù, che vive un momento difficile dopo la decisione di metterlo sotto amministrazione giudiziaria per una presunta infiltrazione mafiosa, un motivo di sorridere e guardare al futuro con maggior ottimismo.