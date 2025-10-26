Bari, Caserta: "Vittoria fondamentale per la serenità, ma dobbiamo crescere nel gioco"

Fabio Caserta non nasconde le difficoltà vissute dalla sua squadra nella prima frazione di gioco contro il Mantova. Il tecnico biancorosso ammette senza mezzi termini: "Nel primo tempo dovevamo giocare meglio la palla, abbiamo lanciato lungo senza idee". L'allenatore del Bari, in conferenza stampa, spiega le ragioni della scelta tattica conservativa, evidenziando come il Mantova, forte di tre anni di lavoro con lo stesso tecnico, rappresenti un avversario difficile da pressare nonostante la posizione di classifica non entusiasmante.

La decisione di attendere gli avversari senza pressare alta deriva dalla volontà di non concedere spazi pericolosi alle spalle della difesa, strategia che ha comunque limitato la qualità della manovra offensiva pugliese. Caserta sottolinea un aspetto cruciale: "Non abbiamo fatto bene quando recuperavamo palla, nel possesso dobbiamo crescere tanto". Tuttavia, il mister ribadisce con forza la priorità del momento: "In questo momento contano solo i tre punti", lasciando trasparire come l'urgenza di risultati concreti prevalga temporaneamente sulla ricerca della prestazione ideale.

L'allenatore biancorosso entra nel dettaglio delle scelte tattiche iniziali, spiegando la decisione di schierare due centrocampisti con caratteristiche di gamba e inserimento per sfruttare la vulnerabilità del Mantova sulle mezzali. Tuttavia, Caserta non può nascondere la delusione: "L'abbiamo fatto poco e in alcuni momenti anche male, non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato". Il tecnico difende però l'approccio pragmatico adottato dalla squadra, sottolineando l'importanza di non subire reti in una fase delicata della stagione.

Il mister del Bari affronta con lucidità il tema della pressione ambientale, pronunciando parole forti: "Non voglio sentire la parola pressione, se no a Bari non devi starci". Tuttavia, riconosce apertamente le difficoltà della squadra nel saper reagire ai momenti complicati, fenomeno che Caserta nota anche in altre piazze come Avellino. L'allenatore individua con precisione il problema principale: "È evidente che in questo momento abbiamo difficoltà nel gestire la palla, proporre gioco". Nonostante la vittoria sia arrivata senza una prestazione convincente, Caserta la interpreta positivamente: "Abbiamo vinto non giocando bene, quindi c'è solo da crescere". Il tecnico pugliese conclude riferendosi al ritiro pre-partita come momento necessario per compattare il gruppo, affermando che "la vittoria non cancella tutto ma ci fa lavorare con più serenità". Caserta evidenzia infine l'aspetto mentale come elemento determinante, ricordando che "la testa comanda su tutto il resto", consapevole che solo attraverso maggiore equilibrio psicologico la squadra potrà esprimere il calcio desiderato e raggiungere continuità di risultati nel prosieguo del campionato.