Thauvin non ha dimenticato l'Udinese: prima di battere l'OM ha visto il 3-2 al Lecce

Florian Thauvin in estate ha lasciato l'Udinese per tornare in Francia, al Lens, ma non ha di certo dimenticato il felice periodo trascorso con i friulani. A riprova di ciò c'è il sabato che ha vissuto l'attaccante transalpino. Ieri infatti Thauvin, come testimoniato da lui stesso sui suoi profili social, ha prima seguito l'impegno casalingo dell'Udinese, che è riuscita ad avere la meglio per 3-2 sul Lecce, per poi scendere in campo invece in serata contro l'Olympique Marsiglia.

Quella contro l'OM era una sfida del cuore per Thauvin, marsigliese di nascita e prodotto del vivaio del club cittadino. A testimonianza di ciò, anche il fatto che non abbia voluto tirare lui il calcio di rigore assegnato al suo Lens, che ha poi comunque battuto per 2-1 il Marsiglia di De Zerbi ed è ora 2° alle spalle del PSG. Thauvin ha lasciato l'esecuzione dal dischetto al compagno Edouard, che ha trasformato.

Tra l'altro lo stesso Thauvin ha spiegato così la cosa al termine della partita: "Giocando contro di loro non posso dire di essere stato con il piede in due scarpe, ma quasi. Dovevo rappresentare il Lens, un club al quale mi sto molto affezionando, una società che assomiglia molto al Marsiglia. Ma dal punto di vista psicologico, non è stato facile per me".