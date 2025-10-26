Juve Stabia, primo gol tra i pro per De Pieri: "Farlo qui significa tanto, lo volevo da tempo"

Il primo gol tra i professionisti non si dimentica mai. Se poi arriva nello stadio della tua città, davanti alle persone che ti hanno visto crescere, quel momento diventa qualcosa che resta. Così è stato per Giacomo De Pieri, attaccante classe 2004 della Juve Stabia, in prestito dall’Inter, protagonista nel match di Padova con la prima rete in Serie B della sua carriera.

“È stato molto emozionante - racconta nel post partita - avevo sugli spalti i miei nonni, i miei zii, la mia fidanzata. Segnare qui significa tanto”. Il gol è cercato, voluto, costruito mentalmente da settimane: “Lo inseguivo, lo sentivo arrivare. Ma l’obiettivo resta aiutare la squadra, il risultato viene prima di tutto”. La dedica, semplice e sincera: “Alla famiglia, a chi mi sta accanto sempre”.

I giorni che hanno preceduto la gara non sono stati sereni: la Juve Stabia ha vissuto ore complicate fuori dal campo. De Pieri non lo nega: “Le vicende societarie ci hanno toccato. Siamo umani. Ma siamo un gruppo forte: abbiamo fatto muro insieme e siamo entrati in campo con la testa giusta”.

Sul piano tattico, il gol nasce da un principio preciso: “Il mister ci chiede di riempire l’area. In quell’azione mi sentivo nel posto corretto, sono andato convinto”. Poi una riflessione sul suo ambientamento: “La concorrenza in attacco è sana, ci stimoliamo a vicenda. Sono felice di aver scelto la Juve Stabia”.