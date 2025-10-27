Fiorentina, mai così male dalla stagione 77/78: se non batte l'Inter, entra nella storia

Con il 2-2 in rimonta contro il Bologna, diventano 8 le partite senza vittorie per la Fiorentina in questo inizio di stagione. Un avvio di campionato decisamente disastroso, in netto contrasto con le aspettative estive considerando il sesto posto dell'annata passata e il mercato portato avanti dalla dirigenza tra conferme importanti - Kean su tutti - e acquisti interessanti e in qualche caso onerosi.

Con i 4 punti racimolati nelle prime 8 giornate di campionato, i viola edizione 2025/26 hanno eguagliato la partenza della stagione 1977/78: anche in quel caso, infatti, all'8^ turno di campionato non era ancora arrivata neanche una vittoria. C'è però la possibilità per Pioli e i suoi ragazzi di entrare ancora più nella storia, anche se dalla parte sbagliata.

Nella stagione 77/78, infatti, alla 9^ giornata i gigliati colsero il primo successo in campionato. Nel caso in cui mercoledì a San Siro contro l'Inter - fischio d'inizio alle ore 20.45 - non dovessero arrivare i 3 punti, quella dell'annata in corso sarebbe la peggiore partenza dell'intera storia viola. Un motivo in più per scendere in campo con convinzione, che si aggiunge alla volontà di dare continuità al pareggio col Bologna e soprattutto di risalire una classifica al momento estremamente deficitaria.