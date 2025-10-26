Mantova, Possanzini: "Meritavamo di più, ma i limiti ci condannano all'ultimo posto"

Davide Possanzini non nasconde l'amarezza per la sconfitta subita contro il Bari, pur riconoscendo la prova offerta dai suoi ragazzi. Il tecnico del Mantova esordisce sottolineando come la squadra abbia controllato l'incontro "dal primo all'ultimo minuto", trovando però enormi difficoltà nel penetrare la difesa avversaria schierata in modo compatto. L'allenatore virgiliano ammette che "la gara è stata spezzettata, non abbiamo sfruttato gli spazi", pur evidenziando la lucidità dimostrata nel cercare varchi senza frenesia e la capacità di arrivare frequentemente alla conclusione.

Possanzini fatica ad accettare il risultato finale considerando la prestazione espressa dalla formazione lombarda, ma conclude con realismo: "Dispiace ma accetto la sconfitta". Il paradosso emerge quando il mister confronta i numeri della sua squadra con quelli del Bari: il Mantova risulta primo per tiri tentati in Serie B, ma "queste cose vengono cancellate dai risultati, perché il Bari ci ha insegnato che si può vincere anche con mezzo tiro in porta". La delusione traspare evidente nelle parole dell'allenatore, che tuttavia riconosce un aspetto fondamentale: "Se siamo in questa posizione vuol dire che abbiamo dei limiti".

Possanzini affronta anche il tema della direzione arbitrale, precisando innanzitutto di essere favorevole alla tecnologia: "Sono pro-VAR, è giusto" il gol annullato a Caprini per fuorigioco. Tuttavia, il tecnico lombardo critica aspramente la gestione disciplinare del direttore di gara, sottolineando come il Bari abbia commesso "troppi falli" senza ricevere adeguate sanzioni. Paradossalmente, l'allenatore del Mantova riconosce con onestà intellettuale che "c'era un rosso per noi, Paoletti andava espulso", ammettendo come la sua squadra sia stata graziata dall'arbitro in quella circostanza. Possanzini respinge però l'idea di attribuire la sconfitta alla sfortuna, affermando con decisione: "Saremmo ridicoli nell'affidarci alla fortuna, ma io penso che la mia squadra non merita l'ultimo posto, sono convintissimo che ci tireremo fuori". Riguardo alla rete subita, il mister la definisce "casuale, palla passata in mezzo alle gambe", sottolineando come manchino attenzione e determinazione nei momenti cruciali, aspetti che fanno la differenza tra conquistare punti o uscire sconfitti dal campo.

Il tecnico virgiliano conclude la conferenza stampa con un'analisi introspettiva e propositiva. La consapevolezza dei propri limiti emerge quando afferma: "Mi metto in discussione sempre la mattina", evidenziando come stia tentando ogni soluzione tattica possibile per invertire la rotta. Possanzini respinge l'accusa di immobilismo: "Provo anche a cambiare, le stiamo provando tutte, non sto dicendo che siamo bravi, ma ci stiamo impegnando al massimo". L'allenatore individua nella componente mentale il nodo cruciale da sciogliere, suggerendo come una vittoria potrebbe "sbloccarci a livello mentale" e innescare un circolo virtuoso.