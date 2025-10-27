Ascoli, Tomei: "Nella ripresa ci è venuto il braccino, ma vittoria pesante"

L’Ascoli si prende il derby con la Sambenedettese al 'Del Duca' e si porta a un solo punto dall’Arezzo capolista. Tornato in panchina dopo sette turni di squalifica, il tecnico Francesco Tomei analizza così la gara in zona mista, come riportato da Picenotime.it: "Paradossalmente nel secondo tempo ci è venuto il braccino: abbiamo staccato la spina quando siamo rimasti in undici e abbiamo pensato di poterla portare a casa in automatico. È un aspetto mentale su cui dobbiamo crescere. In parità numerica ero molto sereno".

Tomei sottolinea l’adattamento tattico rispetto alle difficoltà viste col Carpi: "La Samb voleva venirci a prendere alta, noi abbiamo modificato: Rizzo Pinna ha fatto il play. C’è da bacchettarli su alcune scelte, ma li giustifico: era una partita psicologicamente pesante".

Determinante Vitale tra i pali: "Contento per lui, ha fatto cose importanti. Spesso fa un lavoro 'da giocatore di movimento', oggi ci ha tenuti in partita".

Sul ritorno in panchina: "È stata una grande emozione, mi ero quasi abituato alla tribuna. Ma quando entri in partita pensi solo al campo".

Poi fair play finale e testa al prossimo turno: "Partita dura ma corretta, bravo l’arbitro. A fine gara ci siamo abbracciati, la Samb è una squadra degna. Da mezzanotte si resetta: mercoledì andiamo in casa loro. Faremo rotazioni, servirà energia fresca. Sono curioso di vedere chi ha avuto meno spazio in una partita vera".