La Roma vola con Dybala: l'ennesimo 1-0 stagionale col Sassuolo vale la vetta

Una Roma che risponde subito presente, dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter. I giallorossi di Gasperini vincono ancora una volta per 1-0 (quarta volta in campionato), questa volta sul campo del Sassuolo grazie alla rete nel primo tempo di Paulo Dybala, alla prima esultanza in questo campionato.

Le parole di Grosso

"Nella fase iniziale forse erano loro a non aspettarsi il Sassuolo così perché prima del gol avevamo creato i presupposti noi per far gol. Siamo stati bravi a restare in partita fino alla fine. Sappiamo che questa è una squadra che può svariare negli uomini e cambiare ma se crei tanto e non fai gol poi...Nella fase iniziale abbiamo avuto delle potenziali occasioni per provare ad andare in vantaggio, abbiamo sofferto la qualità della Roma per dei tratti, però per me oggi la partita c'è stata e faccio i complimenti ai ragazzi. Proveremo a migliorare qualche piccolo dettaglio e ora ci prepareremo al meglio per la prossima sfida".

Le parole di Gasperini

"Come si vice da primi in classifica? Coi piedi per terra. Siamo soddisfatti, a fine partita eravamo contenti. Nove partite non sono tante ma è un quarto di campionato, un po' di significato comincia ad averlo ma lo viviamo con i piedi piantati per terra, fino a poche ore fa arrivavamo da due sconfitte, in Europa League abbiamo fatto un po' di macello e dobbiamo recuperare, in campionato siamo lì e ora dobbiamo pensare al Parma. Se ci aspettano noi piano piano cerchiamo di porre rimedio a quelle che sono le nostre difficoltà".